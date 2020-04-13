В России изменилась динамика распространения коронавируса

Последние недели распространение коронавируса в России происходило по позитивной динамике. Однако недавно траектория распространения недуга изменилась.

Такое мнение озвучила директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

По её мнению, до недавних пор в стране работали меры дистанцирования и ограничений, однако сейчас россияне расслабились и начали допускать ошибки. Сейчас, как утверждает Попович, развитие ситуации с коронавирусом в России идёт "не по оптимистичной траектории".