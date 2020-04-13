Следующая волна заболеваемости коронавирусом начнется в ноябре

Если в ближайшие месяцы страны мира не смогут переломить ситуацию и не остановят пандемию коронавируса, уже в ноябре текущего года человечество накроет следующая волна заболеваемости.

Такое мнение высказал заведующий инфекционным отделением больницы "Хуашань" в Шанхае, глава шанхайской экспертной группы по лечению COVID-19 Чжан Вэньхун.

По его словам, это видно из текущей математической модели.