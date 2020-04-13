Если в ближайшие месяцы страны мира не смогут переломить ситуацию и не остановят пандемию коронавируса, уже в ноябре текущего года человечество накроет следующая волна заболеваемости.
Такое мнение высказал заведующий инфекционным отделением больницы "Хуашань" в Шанхае, глава шанхайской экспертной группы по лечению COVID-19 Чжан Вэньхун.
По его словам, это видно из текущей математической модели.
"После ноября мы можем столкнуться с серьезным вызовом, я считаю, что следующая волна эпидемии может произойти примерно в ноябре", — заявил Вэньхун.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.