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В Африку вернулась Эбола

Здоровье » Здравоохранение

За последние несколько дней в Демократической Республике Конго скончались два человека от лихорадки Эбола. Примечательно, что 12 апреля власти страны планировали объявить об окончательной победе над недугом.

"Демократическая Республика Конго зафиксировала вторую смерть от Эболы за два дня почти через семь недель без новых случаев заражения", - сообщило агентство Reuters.

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