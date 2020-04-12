За последние десять дней количество заболевших коронавирусом в Москве значительно увеличилось. Это связано с тем, что жители столицы расслабились.
Такое мнение высказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
"К сожалению, хорошая погода и расслабление, потому что цифры были не такими высокими, позволили людям думать: "А это не касается меня", - утверждает Вуйнович.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.