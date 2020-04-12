В ВОЗ назвали причину ухудшения эпидемиологической ситуации в Москве

За последние десять дней количество заболевших коронавирусом в Москве значительно увеличилось. Это связано с тем, что жители столицы расслабились.

Такое мнение высказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.