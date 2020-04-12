Волонтеры из Башкирии начали печатать средства индивидуальной защиты для врачей на 3D-принтерах. Производство реализовано под руководством программиста из Уфы Александр Улитин. Его группа создает медицинские маски для медиков и переходники для аппаратов искусственной вентиляции легких.
"Принтеров у нас около 30. Всё, что мы производим, мы делаем под конкретный заказ. Мы стараемся привлечь внимание врачей к нашей деятельности для того, чтобы они делали больше заказов", — рассказал Улитин.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.