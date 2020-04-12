В Уфе маски для врачей печатают на 3D-принтерах

Волонтеры из Башкирии начали печатать средства индивидуальной защиты для врачей на 3D-принтерах. Производство реализовано под руководством программиста из Уфы Александр Улитин. Его группа создает медицинские маски для медиков и переходники для аппаратов искусственной вентиляции легких.