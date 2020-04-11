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В Минздраве посоветовали солевой раствор в качестве профилактики

Здоровье » Здравоохранение

В Министерстве здравоохранения России рассказали об эффективном способе профилактики вирусных инфекций. Речь идёт о солевом растворе, которым нужно промывать нос. Специалисты ведомства рекомендуют проводить такие процедуры совместно с другими способами профилактики.

Медики напоминают, что профилактика должна быть комплекскной и включать в себя все методы защиты от инфекций: ношение медицинской маски, дезинфекция рук, а также минимизация контактов.

минздрав пандемия коронавирус профилактика солевой раствор
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В Минздраве посоветовали солевой раствор в качестве профилактики
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