В Минздраве посоветовали солевой раствор в качестве профилактики

В Министерстве здравоохранения России рассказали об эффективном способе профилактики вирусных инфекций. Речь идёт о солевом растворе, которым нужно промывать нос. Специалисты ведомства рекомендуют проводить такие процедуры совместно с другими способами профилактики.

Медики напоминают, что профилактика должна быть комплекскной и включать в себя все методы защиты от инфекций: ношение медицинской маски, дезинфекция рук, а также минимизация контактов.