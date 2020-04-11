В России начнутся испытания вакцины от коронавируса на добровольцах. Об этом рассказал генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов.
"У нас уже формируются группы, есть очень много желающих, нам поступают звонки от добровольцев... На первом этапе клинических исследований они будут проведены на 60 добровольцах", - сообщил Максютов.
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