Врач рассказал о "русском чуде" во время пандемии

Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал о "русском чуде", которое произошло во время пандемии коронавируса. Медику не понравилось, что в мире начали говорить о "немецком чуде", однако никто не упоминает про "чудесные результаты" в России.

"В Германии 2 800 умерших на 82 млн населения, притом что в России — меньше 100 на 145 млн, — напоминает врач. — Хотя тестируем мы в абсолютных цифрах не меньше Германии", — отмечает Мясников.

По мнению врача, такие результаты могут подтверждать эффективность прививки БЦЖ против коронавируса.