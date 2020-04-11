В России за последние сутки заразились коронавирусом 1667 человек. Такие данные представил Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 на территории страны.
Это означает, что общее количество зараженных теперь составляет 13,5 тысячи человек. Также за сутки жертвами коронавируса стали 12 человек. Всего за время эпидемии от недуга скончались 106 человек.
Коронавирус в Белоруссии становится национальной катастрофой. При отрицании Лукашенко проблемы и сокрытии числа погибших их счет может пойти на десятки тысяч.