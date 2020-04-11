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1667 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрированы в РФ

Здоровье » Здравоохранение

В России за последние сутки заразились коронавирусом 1667 человек. Такие данные представил Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 на территории страны. 

Это означает, что общее количество зараженных теперь составляет 13,5 тысячи человек. Также за сутки жертвами коронавируса стали 12 человек. Всего за время эпидемии от недуга скончались 106 человек.

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