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Источник Правда.Ру

Первый случай заражения коронавирусом отмечен в НАО

Здоровье » Здравоохранение

В Ненецком автономном округе был обнаружен заболевший коронавирус. Это первый случай заражения в регионе. Об этом сообщило региональное отделение Роспотребнадзора.

Коронавирусная инфекция была обнаружен у жителя Нарьян-Мара, который вернулся из Санкт-Петербурга 9 апреля. 

Теперь в России осталось два региона, где не были отмечены случаи заражения COVID-19 : Чукотский автономный округ и Республика Алтай.

заражение коронавирус роспотребнадзор ненецкий автономный округ
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