В Ненецком автономном округе был обнаружен заболевший коронавирус. Это первый случай заражения в регионе. Об этом сообщило региональное отделение Роспотребнадзора.
Коронавирусная инфекция была обнаружен у жителя Нарьян-Мара, который вернулся из Санкт-Петербурга 9 апреля.
Теперь в России осталось два региона, где не были отмечены случаи заражения COVID-19 : Чукотский автономный округ и Республика Алтай.
Коронавирус в Белоруссии становится национальной катастрофой. При отрицании Лукашенко проблемы и сокрытии числа погибших их счет может пойти на десятки тысяч.