Первый случай заражения коронавирусом отмечен в НАО

В Ненецком автономном округе был обнаружен заболевший коронавирус. Это первый случай заражения в регионе. Об этом сообщило региональное отделение Роспотребнадзора.

Коронавирусная инфекция была обнаружен у жителя Нарьян-Мара, который вернулся из Санкт-Петербурга 9 апреля.

Теперь в России осталось два региона, где не были отмечены случаи заражения COVID-19 : Чукотский автономный округ и Республика Алтай.