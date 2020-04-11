Опубликован самый оптимистичный прогноз по завершению пандемии

По самому оптимистичному сценарию эпидемия коронавирусной инфекции в России закончится к началу июля текущего года. Такое мнение высказал советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

Эпидемиолог утверждает, что сроки завершения эпидемии зависят от того как россияне будут соблюдать режим самоизоляции и другие ограничительные меры.