По самому оптимистичному сценарию эпидемия коронавирусной инфекции в России закончится к началу июля текущего года. Такое мнение высказал советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
Эпидемиолог утверждает, что сроки завершения эпидемии зависят от того как россияне будут соблюдать режим самоизоляции и другие ограничительные меры.
"Но об окончательной победе можно будет говорить только тогда, когда мы разработаем вакцину от коронавируса и всех привьем. Но вакцина будет готова только к концу года. Хорошо, если получится раньше", - отметил Малеев.
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