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Источник Правда.Ру

Глава Роспотребнадзора: пандемия коронавируса закончится нескоро

Здоровье

Глава Роспотребнадзора, главный государственный врач России Анна Попова заявила, что пандемия коронавируса закончится нескоро. Она считает, что вирус не отступает, наоборот, продолжает охватывать все большее количество людей.

"Я так думаю, что впереди у него еще Африка и Азия — в большом количестве стран", — высказала предположение Попова. — Поэтому говорить о том, что вот сейчас он закончится, это бесперспективная история".

Попова согласилась с предпринимателями в том, что пандемия будет длиться долго.

Она отметила, что всем, кто обращается в их ведомство с вопросами по поводу того, как планировать дальнейшую работу, рекомендуется строить планы с учетом новой реальности, так как пандемия не закончится в ближайшее время.

Анна Попова также напомнила, что профилактики и лечения коронавируса пока нет.

Введенные ограничения, по ее словам, нужны будут и в будущем, хотя действующий режим наверняка не останется неизменным — власти будут отслеживать его эффективность и в случае необходимости принятые меры будут корректироваться.

Темы covid-19 пандемия анна попова коронавирус
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