Эксперт пояснил, почему Россия делится тест-системами

Русский народ всегда был отзывчивым и помогал другим людям, которым тяжело. Поэтому Россия делится своими тест-системами для выявления коронавируса с другими странами.

Такое мнение высказал член комитета Государственной думы по охране здоровья Юрий Кобзев.

"Нас всегда поддерживали сербы, словаки, вообще братский народ бывшего Советского Союза. Для нас сейчас глобальная угроза. Тут политики нет в этом вопросе", — подчеркнул эксперт, отметив, что мы направляем тест-системы и в те страны, которые продолжают сохранять в отношении России санкции, что на фоне ситуации с коронавирусом выглядит недальновидно.

По словам Кобзева, сейчас в России делают бесплатно тесты всем, у кого есть подозрение на коронавирус.

"Чтобы получить эффективность от этого тестирования, надо глобально всю страну закрыть в одном месте в режиме карантина, никто никуда не двигается, одновременно взять тесты. Люди должны находиться после этого в стерильных условиях, и только после этого мы должны получить результаты этих тестов, выявить, у кого этот вирус, изолировать тех, плюс контактных с ними. И закрыться от всего мира", — пояснил депутат.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Москве изъяли партию псевдотестов на коронавирус. Трое жителей Подмосковья под видом тестов на опасное заболевание продавали одноразовые пробирки для отбора образцов крови.