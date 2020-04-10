Советы врача, как сберечь сердце при малоподвижном образе жизни

Почаще ходить из комнаты в комнату и поменьше есть - основные советы врачей для тех, кто находится на самоизоляции. Элементарное внимание к своему организму позволит избежать ожирения и сберечь сердечно-сосудистую систему.

Советы для пожилых россиян жал директор Института персонализированной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, профессор кафедры профилактической и неотложной кардиологии Филипп Копылов.

«Во-первых, нужно очень тщательно следить за приемом лекарств, которые выписал врач. Если такие назначения есть, ни в коем случае не бросать их принимать. Если у вас лекарства закончились, то тогда просить родственников или кого-то, чтобы эти лекарства привезли. Потому что прерывать лечение тоже может быть потенциально опасно. Это то, что обязательно нужно будет делать. Если нет никакой возможности выходить на улицу, как сейчас, то какую-то минимальную зарядку в условиях квартиры делать можно. Если совсем пожилой человек, почаще ходить из комнаты в комнату, какая-то гимнастика минимальная. Хоть какая-то активность. Это, безусловно, нужно», - отметил эксперт.

Также он советует контролировать свое питание и пускаться во все тяжкие. Питаться лучше мясом, рыбой и овощами. Мясо следует выбирать диетическое, нежирное. Также стоит ограничить себя в углеводах: сократить количество сладкого и круп.