Оперштаб: столичные врачи работают на пределе

Врачи больниц и "Скорой помощи" в Москве работают на пределе своих возможностей. В столице число госпитализаций выросло в два раза.

У всех госпитализированных диагностирован коронавирус.

"Приходится констатировать, что в Москве за последние дни растет не только число госпитализированных, но и больных с тяжелым течением болезни, пациентов с коронавирусной пневмонией. Количество больных пневмонией по сравнению с прошлой неделей выросло более чем в два раза (с 2,6 тысяч случаев до 5,5 тысяч). Вместе с ростом тяжелых больных резко увеличилась нагрузка на столичное здравоохранение. Сейчас наши стационары и служба скорой помощи работают на пределе", — рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сейчас в столичных больницах размещены свыше 6,5 тысяч человек, у которых положительные тесты на коронавирус. При этом пик заболеваемости в России еще не наступил.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что за сутки в России выявлено 1786 новых случаев коронавируса. Из них в Москве — 1124 случая.