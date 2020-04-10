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Источник Правда.Ру

В 57 регионах России выявлены новые случаи коронавируса

Здоровье

Положительные тесты на коронавирус получили жители 57 российских регионов. Таковы данные за сутки, передает оперативный штаб.

Традиционно антилидером является столица. В Москве за сутки выявлено 1124 новых заболевших. Еще 182 случая медики зарегистрировали в Подмосковье.

В тройку антилидеров впервые вошла республика Коми. Здесь за сутки диагноз "коронавирус" поставлен сразу 58 пациентам.

Статистика по российским регионам за сутки:

🔸Москва — 1124 новых заболевших

🔸Московская область — 182

🔸Республика Коми — 58

🔸Санкт-Петербург — 35

🔸Ульяновская область — 34

🔸Нижегородская область — 32

🔸Мурманская область — 23

🔸Республика Марий Эл — 22

🔸Краснодарский край — 20

🔸Республика Башкортостан — 18

🔸Ленинградская область — 17

🔸Чувашская Республика — 15

🔸Пензенская область — 15

🔸Тамбовская область — 12

🔸Калининградская область — 10

🔸Ставропольский край — 10

🔸Белгородская область — 8

🔸Калужская область — 7

🔸Липецкая область — 7

🔸Орловская область — 7

🔸Республика Адыгея — 7

🔸Рязанская область — 6

🔸Новгородская область — 6

🔸Республика Бурятия — 6

🔸Республика Тыва — 6

🔸Тверская область — 5

🔸Тульская область — 5

🔸Республика Северная Осетия — 5

🔸Ростовская область — 5

🔸Владимирская область — 4

🔸Воронежская область — 4

🔸Республика Ингушетия — 4

🔸Кабардино-Балкарская Республика — 4

🔸Пермский край — 4

🔸Саратовская область — 4

🔸Иркутская область — 4

🔸Кемеровская область — 4

🔸Хабаровский край — 4

🔸Костромская область — 3

🔸Вологодская область — 3

🔸Карачаево-Черкесская Республика — 3

🔸Оренбургская область — 3

🔸Тюменская область — 3

🔸Республика Хакасия — 3

🔸Новосибирская область — 3

🔸Республика Крым — 3

🔸Смоленская область — 2

🔸Волгоградская область — 2

🔸Республика Мордовия — 2

🔸Удмуртская Республика — 2

🔸Самарская область — 2

🔸Свердловская область — 2

🔸Омская область — 2

🔸Еврейская АО — 2

🔸Курская область — 1

🔸Республика Дагестан — 1

🔸Кировская область — 1

Напомним, что всего за сутки в России зафиксировано 1786 новых случаев заражения. Всего в стране с начала эпидемии болезнь диагностирована у 11 917 пациентов, из которых 94 человека скончались.

Темы россия регионы коронавирус
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