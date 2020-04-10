Положительные тесты на коронавирус получили жители 57 российских регионов. Таковы данные за сутки, передает оперативный штаб.
Традиционно антилидером является столица. В Москве за сутки выявлено 1124 новых заболевших. Еще 182 случая медики зарегистрировали в Подмосковье.
В тройку антилидеров впервые вошла республика Коми. Здесь за сутки диагноз "коронавирус" поставлен сразу 58 пациентам.
Статистика по российским регионам за сутки:
🔸Москва — 1124 новых заболевших
🔸Московская область — 182
🔸Республика Коми — 58
🔸Санкт-Петербург — 35
🔸Ульяновская область — 34
🔸Нижегородская область — 32
🔸Мурманская область — 23
🔸Республика Марий Эл — 22
🔸Краснодарский край — 20
🔸Республика Башкортостан — 18
🔸Ленинградская область — 17
🔸Чувашская Республика — 15
🔸Пензенская область — 15
🔸Тамбовская область — 12
🔸Калининградская область — 10
🔸Ставропольский край — 10
🔸Белгородская область — 8
🔸Калужская область — 7
🔸Липецкая область — 7
🔸Орловская область — 7
🔸Республика Адыгея — 7
🔸Рязанская область — 6
🔸Новгородская область — 6
🔸Республика Бурятия — 6
🔸Республика Тыва — 6
🔸Тверская область — 5
🔸Тульская область — 5
🔸Республика Северная Осетия — 5
🔸Ростовская область — 5
🔸Владимирская область — 4
🔸Воронежская область — 4
🔸Республика Ингушетия — 4
🔸Кабардино-Балкарская Республика — 4
🔸Пермский край — 4
🔸Саратовская область — 4
🔸Иркутская область — 4
🔸Кемеровская область — 4
🔸Хабаровский край — 4
🔸Костромская область — 3
🔸Вологодская область — 3
🔸Карачаево-Черкесская Республика — 3
🔸Оренбургская область — 3
🔸Тюменская область — 3
🔸Республика Хакасия — 3
🔸Новосибирская область — 3
🔸Республика Крым — 3
🔸Смоленская область — 2
🔸Волгоградская область — 2
🔸Республика Мордовия — 2
🔸Удмуртская Республика — 2
🔸Самарская область — 2
🔸Свердловская область — 2
🔸Омская область — 2
🔸Еврейская АО — 2
🔸Курская область — 1
🔸Республика Дагестан — 1
🔸Кировская область — 1
Напомним, что всего за сутки в России зафиксировано 1786 новых случаев заражения. Всего в стране с начала эпидемии болезнь диагностирована у 11 917 пациентов, из которых 94 человека скончались.
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