Офтальмолог рассказал, как сохранить зрение в период самоизоляции

Главный офтальмолог Минздрава Владимир Нероев предупредил, что самоизоляция может негативно отразиться на здоровье глаз.

Он рассказал, как не допустить ухудшения зрения.

"Чтение со смартфонов или компьютеров может негативно отразиться на зрении. Во время чтения нужно обязательно делать перерывы, а также не забывать про "зарядку для глаз". также не рекомендуется пользоваться гаджетами в темноте", — сообщил врач.

Очень эффективно упражнение с черной точкой на оконном стекле, при котором взгляд сначала фокусируется на приближенном объекте, а затем на удаленном.

Кроме того, для зрения полезно употреблять такие продукты, как шпинат, брокколи, лук, чеснок, молочные продукты и рыбий жир.

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