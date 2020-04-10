Академик РАМН, пульмонолог Александр Карабиненко заявил, что считает панику опаснее, чем сам коронавирус. Врач отметил, что ситуация "серьезная, но некритичная для жизни страны".
По словам специалиста, ничего страшного в настоящее время не происходит, люди и раньше болели гриппом, пневмониями и т.д.
"Смертность, о которой нам сейчас сообщают, в масштабах населения страны незначительна", — заявил он.
Карабиненко согласился с тем, что сейчас увеличилось количество заболевших пневмонией, но связывает это с произошедшим в этом году сдвигом сезона острых респираторных инфекций.
Что касается коронавируса, специалист сообщил, что эпидемиологическое нарастание пока находится в пределах нормы.
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