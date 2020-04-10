Академик РАМН: от паники проблем больше, чем от самого коронавируса

Академик РАМН, пульмонолог Александр Карабиненко заявил, что считает панику опаснее, чем сам коронавирус. Врач отметил, что ситуация "серьезная, но некритичная для жизни страны".

По словам специалиста, ничего страшного в настоящее время не происходит, люди и раньше болели гриппом, пневмониями и т.д.

"Смертность, о которой нам сейчас сообщают, в масштабах населения страны незначительна", — заявил он.

Карабиненко согласился с тем, что сейчас увеличилось количество заболевших пневмонией, но связывает это с произошедшим в этом году сдвигом сезона острых респираторных инфекций.

Что касается коронавируса, специалист сообщил, что эпидемиологическое нарастание пока находится в пределах нормы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что количество заражений COVID-2019 растет в геометрической прогрессии.