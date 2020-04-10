У жителя Иркутска врачи обнаружили сразу два штамма коронавируса, поэтому болезнь у него протекала в очень тяжелой форме и вызвала ряд осложнений. Мужчина контактировал с двумя инфицированными, один из которых вернулся из заграничной поездки, а второй приехал из Бурятии.
В результате мужчина скончался.
Аналогичный случай произошел в конце марта в Исландии. Там врачи также обнаружили у пациента заражение сразу двумя штаммами COVID-19.
В настоящее время в регионах Сибири пневмония нового типа выявлена у 209 человек. Общее количество зараженных в стране — более 10 тысяч человек.
Ранее ВОЗ сообщила, что количество заражений COVID-2019 растет в геометрической прогрессии.
Белорусской милиции предстоит принять непростое решение: заводить или нет уголовное дело о халатности, повлекшей за собой смерть человека, против самого Батьки - Александра Лукашенко.