Житель Иркутска заразился сразу двумя штаммами коронавируса

У жителя Иркутска врачи обнаружили сразу два штамма коронавируса, поэтому болезнь у него протекала в очень тяжелой форме и вызвала ряд осложнений. Мужчина контактировал с двумя инфицированными, один из которых вернулся из заграничной поездки, а второй приехал из Бурятии.

В результате мужчина скончался.

Аналогичный случай произошел в конце марта в Исландии. Там врачи также обнаружили у пациента заражение сразу двумя штаммами COVID-19.

В настоящее время в регионах Сибири пневмония нового типа выявлена у 209 человек. Общее количество зараженных в стране — более 10 тысяч человек.

Ранее ВОЗ сообщила, что количество заражений COVID-2019 растет в геометрической прогрессии.