37 москвичей вылечились от коронавируса

37 пациентов, еще недавно болевших коронавирусом, полностью поправились. Они получили отрицательные тесты и были выписаны из больниц.

Всего на сегодняшний день в Москве 350 человек смогли победить страшное заболевание.

"За прошедшие сутки еще 37 человек выздоровели после лечения от коронавируса. Те пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением после выписки, получили соответствующие рекомендации. Всего количество человек, выздоровевших от коронавирусной инфекции, в Москве увеличилось до 350 человек", — сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Напомним, всего в Москве коронавирус диагностирован почти у 6,7 тысячи человек.

Россияне, которые побеждают болезнь, могут помочь в этом и другим инфицированным. В их крови обнаружены особые тела. Для того чтобы помочь другим, нужно сделать переливание крови. Донорами стали уже 11 человек, переболевших коронавирусом.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что власти Москвы намерены штрафовать граждан, которые нарушают режим обязательного карантина и передвигаются на личных автомобилях. Речь идет о тех, кто заражен коронавирусом, их родственники, а также тех, кто вернулся из-за границы.