Врач объяснил, почему некоторых пациентов с COVID-19 погружают в кому

Доктор Александр Мясников объяснил, почему некоторых пациентов с коронавирусом врачи вводят в состояние искусственной комы.

Специалист отметил, что это делают с некоторыми больными, подключенными к аппаратам искусственной вентиляции легких.

"В некоторых случаях пациент своим дыханием мешает аппаратному дыханию, поэтому его погружают в искусственную кому", — пояснил Мясников.

Эксперт отметил, что аппараты для искусственной вентиляции легких не всегда "дышат" за пациента.

Ранее доктор Мясников заявил, что пандемия продлится 2-3 года.