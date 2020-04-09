Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Врач объяснил, почему некоторых пациентов с COVID-19 погружают в кому

Здоровье

Доктор Александр Мясников объяснил, почему некоторых пациентов с коронавирусом врачи вводят в состояние искусственной комы.

Специалист отметил, что это делают с некоторыми больными, подключенными к аппаратам искусственной вентиляции легких.

"В некоторых случаях пациент своим дыханием мешает аппаратному дыханию, поэтому его погружают в искусственную кому", — пояснил Мясников.

Эксперт отметил, что аппараты для искусственной вентиляции легких не всегда "дышат" за пациента.

Ранее доктор Мясников заявил, что пандемия продлится 2-3 года.

covid-19 короанвирус искусственная вентиляция легких
Последние материалы
Суданцы требуют отставки правительства Хамдока
Жители России предлагают учредить День победы над печенегами
Муфтий Ингушетии скончался от коронавируса
Дмитрий Рогозин жестко ответил Илону Маску
Times: Борис Джонсон смотрит "Властелина колец" в больнице
Два пациента с коронавирусом скончались в Чечне
Всем наплевать: Тактаров о бое Нурмагомедова с Фергюсоном
В Заполярье за сутки от коронавируса излечились пять человек
В Смоленске от коронавируса скончался первый пациент
Стало известно, сколько стоит лечение больного коронавирусом в Китае
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Эксперты: коронавирус в Белоруссии - национальная катастрофа

Коронавирус в Белоруссии становится национальной катастрофой. При отрицании Лукашенко проблемы и сокрытии числа погибших их счет может пойти на десятки тысяч.

Эксперты: коронавирус в Белоруссии - национальная катастрофа
Врач рассказал о "русском чуде" во время пандемии
Новости медицины
Врач рассказал о "русском чуде" во время пандемии
Новости медицины
Мясников пояснил, почему умирают пациенты, подключенные к аппаратам ИВЛ
Ближний Восток
В эпидемии Турция идет по пути Италии и уходит из Сирии
Василий Амирджанов Коронахайп селебрити с философией бомжей Василий Амирджанов Игорь Буккер Астероид и черная дыра привлекли внимание землян Игорь Буккер Любовь Степушова Домыслы о катастрофе под Смоленском Польше больше не нужны Любовь Степушова
Комментарии
России подписан приговор на вымирание
Маск рассказал Рогозину о главной проблеме "Роскосмоса"
Маск рассказал Рогозину о главной проблеме "Роскосмоса"
В Кремле рассказали о здоровье Путина
Песков: Путин и Трамп способны вести диалог
Маск рассказал Рогозину о главной проблеме "Роскосмоса"
Урок истории для ООН: кто в последний раз нападал на Украину
Дмитрий Рогозин жестко ответил Илону Маску
Лариса Гузеева: 40-летние женщины никому не нужны
Жители России предлагают учредить День победы над печенегами
Эксперты: коронавирус в Белоруссии - национальная катастрофа
Лариса Гузеева: 40-летние женщины никому не нужны
Лариса Гузеева: 40-летние женщины никому не нужны
Молитесь дома: патриарх Кирилл обратился к верующим
Маск рассказал Рогозину о главной проблеме "Роскосмоса"
ЦИК Латвии отказала в проведении референдума по русскому языку
ЦИК Латвии отказала в проведении референдума по русскому языку
Россия создает видимость помощи соотечественникам
Коронавирус "подкосил" слабую российскую экономику
Домыслы о катастрофе под Смоленском Польше больше не нужны
Работник золотодобывающего предприятия украл драгметаллы на миллион
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ