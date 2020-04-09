Доктор Александр Мясников объяснил, почему некоторых пациентов с коронавирусом врачи вводят в состояние искусственной комы.
Специалист отметил, что это делают с некоторыми больными, подключенными к аппаратам искусственной вентиляции легких.
"В некоторых случаях пациент своим дыханием мешает аппаратному дыханию, поэтому его погружают в искусственную кому", — пояснил Мясников.
Эксперт отметил, что аппараты для искусственной вентиляции легких не всегда "дышат" за пациента.
Ранее доктор Мясников заявил, что пандемия продлится 2-3 года.
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