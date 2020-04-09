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Источник Правда.Ру

В Подмосковье не хватает тестов на коронавирус - комментарий эксперта

Здоровье

В Московской области не хватает тестов на определение коронавируса. Ситуацию прокомментировала заместитель председателя Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентина Кабанова.

"Как депутат Государственной думы я могу сказать, что работникам скорой помощи категорически запрещено вести пациента в больницу. Его лучше оставить дома, рекомендовать ему не посещать медицинские учреждения.

Тестов и по стране не хватает в очень срочных ситуациях. На сегодняшний день в Москве открыли дополнительные лаборатории. В области также ищут возможности для открытия лабораторий.

У нас по указу президента все санатории в Московской области закрыты на сегодняшний день. А на их территории есть лаборатории, которые брали анализы, но не на коронавирус. Им можно дать дополнительный материал для того, чтобы проводить обследования и увеличить количество этих лабораторий. Будет ли данная услуга бесплатной или нет — решает область.

Данное предложение я озвучила сегодня на встрече с представителями санаторно-курортной сферы.

Думаю, что в ближайшее время количество лабораторий увеличится", — заключила эксперт.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России появилась тест-система на определение иммунитета к COVID-19.

Темы covid-19 коронавирус московская область тестирование на коронавирус
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