В Московской области не хватает тестов на определение коронавируса. Ситуацию прокомментировала заместитель председателя Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентина Кабанова.

"Как депутат Государственной думы я могу сказать, что работникам скорой помощи категорически запрещено вести пациента в больницу. Его лучше оставить дома, рекомендовать ему не посещать медицинские учреждения.

Тестов и по стране не хватает в очень срочных ситуациях. На сегодняшний день в Москве открыли дополнительные лаборатории. В области также ищут возможности для открытия лабораторий.

У нас по указу президента все санатории в Московской области закрыты на сегодняшний день. А на их территории есть лаборатории, которые брали анализы, но не на коронавирус. Им можно дать дополнительный материал для того, чтобы проводить обследования и увеличить количество этих лабораторий. Будет ли данная услуга бесплатной или нет — решает область.

Данное предложение я озвучила сегодня на встрече с представителями санаторно-курортной сферы.

Думаю, что в ближайшее время количество лабораторий увеличится", — заключила эксперт.