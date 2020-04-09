Тесты на коронавирус в регионах проверяют дважды

Проверку тестов на коронавирус, которые берут в регионах, делают в крупных городах. Потенциальных больных проверяют дважды.

Технологию работы с пациентами с признаками коронавируса пояснил член комитета по охране здоровья Государственной Думы Федот Тумусов.

"Я могу сказать про Якутию. Там абсолютно так, но там центр в Новосибирске — "Вектор". Они (врачи — Прим. ред.) сначала проводят предварительный тест, если положительный, отправляют эти тесты в Новосибирск и ждут два-три дня. Но "Вектор" не отправляет им ответ сразу, он отправляет сюда, в Москву, в федеральный оперативный штаб", — рассказал политик.

В итоге врачи Якутии узнают результаты тестов по сообщениям оперативного штаба в Москве. Таким образом, сначала тестирование проходит на местном уровне. При положительном результате пациента берут под наблюдение врачей, а его анализы отправляют в ближайший крупный центр. И уже по итогам повторного диагностирования признают человека инфицированным или здоровым.

Напомним, что за минувшие сутки в России выявлено 1459 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране на сегодняшний день официально подтверждены 10 131 пациент с диагнозом "коронавирусная инфекция".