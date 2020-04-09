Излечившиеся от коронавируса россияне стали донорами плазмы

Переливание крови от выздоровевших от коронавируса пациентов больным начали делать в Москве. Донорами плазмы выступили 11 человек, которые уже излечились от опасного заболевания.

Как сообщает оперативный штаб, процедуру проводят в Институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского и ГКБ № 52.

"Мы постоянно следим за разработками коллег в других странах, аналогичные исследования успешно проходят в Китае, Германии и США. Надеемся, что новый метод поможет нам эффективнее бороться с пандемией коронавируса. На сегодняшний день в Москве уже 11 выздоровевших от COVID-19 стали донорами плазмы крови. Переливание получили 7 пациентов, которые сейчас проходят лечение в городских клиниках", — сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По мнению экспертов, кровь тех, кто смог победить коронавирус, содержит антитела, которые могут помочь и другим инфицированным. Для переливания крови подходят далеко не все пациенты, некогда имевшие положительный тест на коронавирус. Доноров тщательно отбирают и обследуют, анализируют плазму, изучают силу иммунитета. Если результат удовлетворительный, делают переливание крови. Один человек, сдавший плазму, помогает вылечить одного-трех пациентов.