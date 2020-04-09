Почти половина новых инфицированных в Москве моложе 45 лет

47% москвичей, у которых за последние сутки диагностирован коронавирус, младше 45 лет. Данные приводит оперативный штаб.

Согласно статистике, новых пациентов, которым еще не исполнилось 45 лет, в столице за сутки зарегистрировано 342 человека. 35% от общего числа заболевших — в возрасте от 46 до 65 лет. На пациентов 66 — 80 лет приходится 11%, на пенсионеров старше 80 лет — 4%, на детей — 3%.

За сутки в Москве выявлено 857 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в столице зафиксировано 6 698 пациентов.

Напомним, что жителям Москвы запрещено покидать свои дома без крайней необходимости. Строгие ограничения действуют до 1 мая. По статистике, количество пассажиров метро сократилось на 80%, наземного транспорта — на 78%, каршеринга — на 60%, такси — на 58%, личного транспорта — 62%. Данные приводятся в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что за сутки в России зафиксировано 1459 новых случаев заражения. Всего в стране диагноз "коронавирус" поставлен 10 131 пациенту.