Сливочное масло поможет снизить риск заражения коронавирусом

В связи с пандемией коронавируса многие россияне пытаются найти натуральные средства укрепления иммунитета. Так, люди массово скупают лимоны и имбирь, поэтому цены на эти продукты резко выросли.

"Ни один продукт не защитит человека от коронавируса. Но продуктах, которые мы употребляем, содержатся полезные вещества, которые укрепляют иммунитет. Так, на организм человека положительно влияет сливочное масло", — сообщили врачи.

Сливочное масло оказывает благоприятное действие на лимбическую систему, что приводит к улучшению настроения человека.

На сегодняшний день в России выявлено 8672 случая заражения коронавирусом, 580 человек вылечились, 63 человека скончались. Врачи провели более одного миллиона тестов на коронавирус.

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