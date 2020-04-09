Доктор Комаровский: защититься от COVID-19 поможет респиратор

Врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял популярные мифы о медицинских масках.

"Эти средства защиты могут предотвратить распространение вируса от зараженных людей. Но они не защищают от коронавируса. Также стоит отметить, что ношение двух-трех масок одновременно не повысит уровень их защиты", — сообщил врач.

Доктор Комаровский считает, что лучшим средством защиты от COVID-19 является респиратор. Это связано с тем, что при вдыхании воздуха через респиратор происходит его фильтрация, в результате чего 95% "гадостей" исчезает.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России появилась тест-система на определение иммунитета к COVID-19.

Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Павлова, в пятницу, 10 апреля, систему зарегистрируют. Ее будут применять для проверки здоровья врачей и других медиков, которые работают непосредственно с теми, кто болен коронавирусом.

Российские тест-системы востребованы в мире. Как сообщил накануне премьер-министр России Михаил Мишустин, наши тест-системы направлены более чем в 30 стран мира.