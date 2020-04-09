Российские ученые закончили разработку и испытание тест-системы, способной определять наличие иммунитета к коронавирусу.
Об этом в эфире Первого канала сообщила Анна Попова, глава Роспотребнадзора.
По ее словам, в пятницу, 10 апреля, тест-система будет зарегистрирована.
"В первую очередь будем применять ее для проверки медицинских работников, которые ежедневно контактируют с зараженными коронавирусом и рискуют сами заболеть. Как это уже случилось, например, с Денисом Проценко. С помощью тестов мы будем понимать, у кого риск заражения высок, а кто уже смог приобрести иммунитет", — сказала Попова.
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