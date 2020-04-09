Малышева показала, как проверить легкие на устойчивость к коронавирусу

Главный российский телевизионный доктор Елена Малышева рассказала и показала, как проверить - способны ли легкие человека пержить коронавирус без потерь.
Видео того,как провести тест самостоятельно, она разместила в Инстаграм.
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Слелайте эти тесты прямо сейчас! Эти тесты только для взрослых. 1️⃣ Обхватите шею руками. Если получилось, это здорово! 2️⃣ Надуйте шарик за 1 выдох. Диаметр шарика должен быть не меньше 15 см! 3️⃣ Сложите согнутые указательные пальцы вместе. Они не должны расходиться. ‼️Если эти тесты показали плохой результат, то скорее всего, у вас есть хронические заболевания легких, а значит, вы находитесь в группе риска. Для группы риска - обязательна самоизоляция!!! А если есть ожирение, переходите не здоровое питание. Карантины начинаются и заканчиваются, а жизнь продолжается! #коронавирус #еленамалышева
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