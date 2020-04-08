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Источник Правда.Ру

Диетолог рассказала, какие продукты нельзя греть в микроволновке

Здоровье

Врач-диетолог Елена Соломатина советуют не греть в микроволновке ягоды и фрукты, особенно содержащие витамин С, так как она его разрушает.

"В микроволновке нельзя греть продукты, содержащие полиненасыщенные жирные кислоты. Это связано с тем, что нерафинированные масла окисляются и превращаются в канцероген", — сообщила врач.

В микроволновке нельзя греть зелень и корнеплоды. Также в ней нельзя жарить семечки. В СВЧ-печи нельзя разогревать переохлажденные напитки с заменителем сахара. Он превращается в очень опасный для человека формальдегид, который можно сравнить с мышьяком. Также нельзя разогревать шоколадные батончики и грудное молоко, так как в них содержатся ненасыщенные кислоты.

Ранее диетолог рассказал о правилах питания в период пандемии COVID-19.

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