Диетолог рассказала, какие продукты нельзя греть в микроволновке

Врач-диетолог Елена Соломатина советуют не греть в микроволновке ягоды и фрукты, особенно содержащие витамин С, так как она его разрушает.

"В микроволновке нельзя греть продукты, содержащие полиненасыщенные жирные кислоты. Это связано с тем, что нерафинированные масла окисляются и превращаются в канцероген", — сообщила врач.

В микроволновке нельзя греть зелень и корнеплоды. Также в ней нельзя жарить семечки. В СВЧ-печи нельзя разогревать переохлажденные напитки с заменителем сахара. Он превращается в очень опасный для человека формальдегид, который можно сравнить с мышьяком. Также нельзя разогревать шоколадные батончики и грудное молоко, так как в них содержатся ненасыщенные кислоты.

Ранее диетолог рассказал о правилах питания в период пандемии COVID-19.