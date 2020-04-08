Японские ученые выяснили, что у пациентов, у которых коронавирус протекал без симптомов, поражены легкие. Специалисты пришли к такому выводу на основании изучения результатов компьютерной томографии зараженных COVID-19 пассажиров лайнера Diamond Princess.
Так, у 76 из 104 пассажиров, заразившихся коронавирусом, заболевание протекало бессимптомно. Но у большинства "бессимптомных" пациентов в легких обнаружили патологические изменения.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, как распознать коронавирус по первым симптомам.
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