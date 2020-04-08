Россияне стали чаще жаловаться на проблемы с пищеварением

После введения режима самоизоляции россияне стали чаще употреблять выпечку. Кроме того, выросли продажи препаратов, которые назначают при гастрите. А каждый седьмой сотрудник, работающий удаленно, жалуется на проблемы с пищеварением.

За нерабочее время повысились продажи таких продуктов, как мука, масло, яйца, дрожжи.

"63% россиян вынуждены были изменить свой рацион при переходе на удаленный формат работы. 39% респондентов считают, что их рацион не соответствует принципам здорового питания. 93% удаленных самостоятельно готовят еду, 11% заказывают еду из кафе, 16% покупают готовую еду в магазине", — сообщают "Известия".

Врачи отмечают, что сейчас стало больше поступать обращений, связанных с расстройством пищеварения (доля таких обращений в некоторые дни составляет 20% всех звонков, до карантина их было около 7%.

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