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Источник Правда.Ру

Врачи рассказали, как остаться здоровым в карантин

Здоровье » Здоровье и профилактика

Малоподвижный образ жизни — одна из главных причин лишнего веса и серьезных проблем со здоровьем.

Для того чтобы оставаться здоровым, нужно вести активный образ жизни. Стоит отметить, что три часа подряд, проведенные неподвижно перед монитором компьютера, могут свести на нет эффект от двадцатиминутной зарядки.

Что делать?

Врачи рекомендуют делать стоя то, что до карантина делали сидя.

  • Разговаривать по телефону стоя или прогуливаясь по комнате.
  • Если вы целый день провели за рабочим столом, вечером проверить личную почту или пообщаться с близкими по видеосвязи можно стоя.
  • Телевизор смотреть также можно стоя. Лучше начинать с 5-10 минут в час и постепенно увеличивать время, проведенное на ногах, до 30 минут.

Британские медики подсчитали, что если каждый день проводить на ногах три часа, то за год можно потратить 30 тысяч ккал, при этом не меняя привычного питания.

Ранее врачи рассказали россиянам о правильном питании во время карантина.

Темы здоровье человека домашний карантин сидячий образ жизни малоподвижный образ жизни
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