Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, какие лекарства обязательно должны быть в домашней аптечке.
"В домашней аптечке всегда должны быть лекарства, необходимые для ежедневного лечения хронических заболеваний. Нужно, чтобы запас таких препаратов был рассчитан на два-три месяца. Если же в ближайшей аптеке отсутствует необходимый вам препарат для снижения давления или для поддержания ритма сердца, то нужно заранее обсудить с врачом, чем его заменить", — сообщила врач.
Специалист также напомнила о том, что дома обязательно должны быть:
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