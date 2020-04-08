Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, какие лекарства обязательно должны быть в домашней аптечке.

"В домашней аптечке всегда должны быть лекарства, необходимые для ежедневного лечения хронических заболеваний. Нужно, чтобы запас таких препаратов был рассчитан на два-три месяца. Если же в ближайшей аптеке отсутствует необходимый вам препарат для снижения давления или для поддержания ритма сердца, то нужно заранее обсудить с врачом, чем его заменить", — сообщила врач.