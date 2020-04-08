Новые случаи коронавируса зарегистрированы в 56 регионах России

У жителей 56 регионов России положительные тесты на коронавирус. Всего в стране за сутки выявлено 1175 новых случаев заражения.

Как сообщает оперативный штаб, наибольшее число заболевших в Москве. В столице положительные тесты на коронавирус 7 апреля получили 660 человек. Еще 95 новых инфицированных зарегистрировано в Московской области, 34 — в Санкт-Петербурге.

В Ленинградской области 32 новых случая заражения коронавирусом, в республике Марий Эл — 27, в Мурманской области — 25, в Краснодарском крае и Нижегородской области — по 24, в Липецкой области, Республике Коми и Ингушетии — по 18, в Рязанской области — 15, в Ямало-Ненецком автономном округе — 11, в Воронежской области и Кабардино-Балкарии — по 10, в Чувашской республике — 9, в Оренбургской области и Хабаровском крае — по 8, в Мордовии, Бурятии, Красноярском и Приморском краях — по 7, в Курской и Тамбовской областях, Северной Осетии и Алтайском крае — по 6, в Тульской и Свердловской областях, Чечне и на Сахалине — по 5, в Белгородской, Смоленской, Тверской, Вологодской и Ростовской областях, Калмыкии и Башкортостане — по 4, в Забайкальском крае, Ханты-Мансийском и Еврейском автономных округах — по 3, во Владимирской, Кемеровской и Новосибирской областях, Карачаево-Черкессии — по 2, в Брянской, Калининградской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Курганской, Омской и Томской областях, Дагестане, Хакасии, Якутии и Крыму — по одному случаю.