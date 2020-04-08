48 москвичей излечились от коронавируса за сутки

Сорок восемь пациентов покинули столичные больницы за сутки. Все они перенесли коронавирус.

Москвичи прошли лечение и полностью выздоровели. Итоговые тесты на коронавирус дали отрицательный результат. Как сообщает оперативный штаб, с начала эпидемии в Москве от опасного заболевания излечились 270 человек.

"За прошедшие сутки еще 48 пациентов выздоровели после лечения от коронавируса. При выписке те пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получили соответствующие рекомендации. Всего количество человек, выздоровевших от коронавирусной инфекции, в Москве увеличилось до 270 человек", — рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Напомним, что всего в России за минувшие сутки выявлено 1175 новых случаев заболевания. Они зарегистрированы в 56 регионах страны. Пять человек скончались от коронавируса.

На сегодняшний день коронавирус диагностирован у 8672 человек в России. С начала эпидемии жертвами болезни стали 63 пациента, 580 смогли полностью выздороветь.