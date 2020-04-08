Телеведущая, врач Елена Малышева заявила, что 80% людей перенесут коронавирусную инфекцию легко или бессимптомно.
По словам Малышевой, COVID-2019 — не самая активная из существующих сегодня инфекций.
"Он намного уступает, например, кори:
Малышева убеждена: госпитализировать всех пациентов с коронавирусом не имеет смысла, поскольку нет специфического лечения, больные принимают обычные жаропонижающие и препараты, назначаемые для "снятия симптомов". Все это можно с успехом делать и дома.
"Люди сейчас просто напуганы, ведь вирус новый и неизученный. Поэтому все хотят, чтобы зараженные были изолированы, так как мы не испытываем большой степени доверия к тому, что люди исполнят указание сидеть дома", — подчеркнула Малышева.
Белорусской милиции предстоит принять непростое решение: заводить или нет уголовное дело о халатности, повлекшей за собой смерть человека, против самого Батьки - Александра Лукашенко.