Малышева: смысла в госпитализации зараженных коронавирусом нет

Телеведущая, врач Елена Малышева заявила, что 80% людей перенесут коронавирусную инфекцию легко или бессимптомно.

По словам Малышевой, COVID-2019 — не самая активная из существующих сегодня инфекций.

"Он намного уступает, например, кори:

один больной корью может заразить 16 человек;

один больной коронавирусной пневмонией — двоих", — говорит теледоктор.

Спецлечения пока не придумано

Малышева убеждена: госпитализировать всех пациентов с коронавирусом не имеет смысла, поскольку нет специфического лечения, больные принимают обычные жаропонижающие и препараты, назначаемые для "снятия симптомов". Все это можно с успехом делать и дома.