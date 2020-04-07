В Италии наблюдается улучшение ситуации с коронавирусом

За минувшие сутки в Италии выявили 3039 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Также за это время скончались 605 человек.

Иными словами, количество заражений за сутки выросло на 2,3%, а количество летальных исходов — на 3,6%, что позволяет говорить об улучшении ситуации.

В общей сложности, в Италии было выявлено более 135 тысяч случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии здесь скончалось более 17 тысяч пациентов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Италия не справляется с коронавирусом.