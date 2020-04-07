После пандемии COVID-19 врачам потребуется помощь психологов

Лидеры мирового здравоохранения сообщили, что после окончания пандемии коронавируса врачам придется проходить лечение от посттравматического стрессового расстройства.

Сейчас у врачей очень высокая нагрузка, они вынуждены работать с большим потоком пациентов. В итоге врачи тратят много физических и моральных сил.

Проблема заключается в том, что после пандемии медикам будет нужно пройти лечение. Но те люди, у которых симптомы посттравматического расстройства переносятся легко, продолжат работу, что может ухудшить их состояние.

Ранее врач рассказал, что коронавирус начинает слабеть.