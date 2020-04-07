Есть мнение, что настойка прополиса является эффективным способом защиты организма от инфекций, в том числе и от коронавируса, поэтому ее можно использовать в период пандемии COVID-19. О том, является ли данное средство эффективным, рассказала врач-кардиолог Галина Николаевна Лазаренко.

"Мне очень сложно ответить на этот вопрос. Если говорить о спиртовой настойке, то мы знаем, что вирус очень неустойчив как раз к спиртовым обрабатывающим средствам.

Для обработки рук, наверное, это средство можно использовать. Что касается приема внутрь, то нет данных, доказывающих эффективность настойки прополиса. Мы можем только предполагать, что может повлиять, так или иначе, на наш иммунитет. Мы знаем, что даже не все иммуномодуляторы справляются с этой задачей. Поэтому говорить о продуктах пчеловодства вообще очень сложно, потому что сейчас очень много людей с аллергией. Я бы не стала всем рекомендовать это средств.

Что точно влияет на иммунитет?

На иммунитет влияют свежий воздух, физические нагрузки, правильное питание и вода. Это то, что действительно поддерживает наш организм.