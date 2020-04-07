Жители Москвы предпочитают болеть коронавирусом дома

Формат домашнего лечения и полной самоизоляции выбрали почти 1700 москвичей. Это пациенты, у которых диагностирован коронавирус.

Об этом рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

"Сейчас уже 1700 человек с коронавирусом лечатся дома, в привычной комфортной обстановке", — заявила Ракова.

Эти пациенты находятся на постоянном контроле, врачи всегда готовы предоставить дистанционную консультацию. С момента начала эпидемии медики провели свыше семи тысяч удаленных консультаций.

Напомним, что столичные врачи излечили от коронавируса 222 пациента. За минувшие сутки отрицательные тесты получили 16 человек, ранее болевших коронавирусом.