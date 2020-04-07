Формат домашнего лечения и полной самоизоляции выбрали почти 1700 москвичей. Это пациенты, у которых диагностирован коронавирус.
Об этом рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
"Сейчас уже 1700 человек с коронавирусом лечатся дома, в привычной комфортной обстановке", — заявила Ракова.
Эти пациенты находятся на постоянном контроле, врачи всегда готовы предоставить дистанционную консультацию. С момента начала эпидемии медики провели свыше семи тысяч удаленных консультаций.
Напомним, что столичные врачи излечили от коронавируса 222 пациента. За минувшие сутки отрицательные тесты получили 16 человек, ранее болевших коронавирусом.
Пока решили защитить только детей и подростков.