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Врач посоветовал мыть руки с мылом после антисептика

Здоровье » Здоровье и профилактика

Мыло обладает гораздо большим защитным эффектом от опасных бактерий, чем антисептик.

Такое мнение высказал инфекционист из исследовательского центра клиники Майо доктор Грегори Поланд. По его словам, ничего эффективнее обычного мыла для соблюдения гигиены человечество ещё не придумало.

"На коже человека присутствуют различные жиры. Именно за них вирусы и цепляются. В мыле содержатся вещества, расщепляющие жиры, плюс при втирании оказывается физическое воздействие, благодаря которому вирусы смываются вместе с водой. Обеззараживающий эффект антисептиков оказывается иначе, и он непродолжительный. К тому же если руки сильно загрязнены, дезинфицирующая жидкость просто не проникнет в кожу", — объяснил врач.

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