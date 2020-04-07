Малышева: "Коронавирусом переболеют все"

В недалеком будущем почти все жители планеты переболеют коронавирусной инфекцией и приобретут к ней иммунитет.

Об этом рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в эфире радиостанции "Комсомольская правда".