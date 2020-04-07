В недалеком будущем почти все жители планеты переболеют коронавирусной инфекцией и приобретут к ней иммунитет.
Об этом рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
"Инфицированы по факту будут практически все, так же, как все мы сегодня инфицированы вирусом герпеса. Этот вирус сейчас расселяется среди нас. Если иммунная защита будет вырабатываться сильная, то этот вирус может элиминироваться. А сегодня уже доказано, что иммунитет против вируса вырабатывается", — утверждает медик.
Пока решили защитить только детей и подростков.