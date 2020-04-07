Респиратор и медицинская маска имеют примерно одинаковую степень биологической защиты.

Об этом рассказал доктор медицинских наук Дмитрий Еделев. По его словам, ни респиратор, ни маска не обеспечивают 100-процентной защиты от заражения коронавирусом.

"Респиратор может помочь при условии, что это респиратор специальный, со специальными фильтрами, который у нас используют врачи. Обычный строительный респиратор и обычная маска примерно одинаковые. Но есть один маленький нюанс. Они нужны не столько для того, чтобы защитить вас. Они нужны, чтобы защитить окружающих от вас, если вы являетесь носителем. Маска сегодня — это, в первую очередь, уважение к окружающим", — пояснил Еделев.