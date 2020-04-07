Больше 200 москвичей выздоровели после коронавируса

Из больниц Москвы выписаны 16 человек. Такова статистика за сутки.

Эти пациенты ранее болели коронавирусом. Пройдя лечение, они сдали тесты, которые показали отрицательный результат.

Об этом сообщает заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"За прошедшие сутки еще 16 пациентов выписались из московских больниц после выздоровления. Количество человек, выздоровевших от коронавирусной инфекции, в Москве увеличилось до 222, — отметила чиновница.

Ранее сообщалось, что в России зафиксированы 1154 новых случая заражения коронавирусом за сутки. За этот период скончались 11 человек.