В 43 регионах России выявлены новые случаи заражения коронавирусом

Первый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в Карачаево-Черкесии. Всего за сутки опасное заболевание диагностировано у жителей 43 регионов России.

Как сообщает оперативный штаб, наибольшее число инфицированных в Москве — 697 новых случаев. В тройке "лидеров" также Санкт-Петербург и Подмосковье. Там выявлено 69 и 67 новых больных соответственно.

Динамика новых случаев за сутки в регионах России:

Брянская область — 32;

Калининградская область — 29;

Ставропольский край — 19;

Пензенская область — 19;

Ханты-Мансийский АО — 19;

Ямало-Ненецкий АО — 18;

Ивановская область — 14;

Республика Дагестан — 13;

Республика Коми — 11;

Краснодарский край — 11;

Волгоградская область — 11;

Пермский край — 11;

Тульская область — 10;

Ростовская область — 8;

Владимирская область — 7;

Свердловская область — 7;

Тюменская область — 7;

Республика Ингушетия — 6;

Саратовская область — 6;

Орловская область — 5;

Ярославская область — 5;

Кабардино-Балкарская Республика — 5;

Хабаровский край — 5;

Калужская область — 4;

Псковская область — 4;

Республика Калмыкия — 4;

Удмуртская Республика — 4;

Омская область — 4;

Белгородская область — 3;

Карачаево-Черкесская Республика — 3;

Чувашская Республика — 3;

Иркутская область — 3;

Республика Башкортостан — 2;

Кировская область — 2;

Ульяновская область — 2;

Республика Северная Осетия — 1;

Чеченская Республика — 1;

Челябинская область — 1;

Приморский край — 1;

Республика Крым — 1.

Ранее "Правда.Ру" писала, что всего за сутки в России выявлено 1154 новых случая инфицирования коронавирусом. Всего в стране опасный диагноз поставлен 7 497 пациентам.