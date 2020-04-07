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Источник Правда.Ру

В 43 регионах России выявлены новые случаи заражения коронавирусом

Здоровье

Первый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в Карачаево-Черкесии. Всего за сутки опасное заболевание диагностировано у жителей 43 регионов России.

Как сообщает оперативный штаб, наибольшее число инфицированных в Москве — 697 новых случаев. В тройке "лидеров" также Санкт-Петербург и Подмосковье. Там выявлено 69 и 67 новых больных соответственно.

Динамика новых случаев за сутки в регионах России:

  • Брянская область — 32;
  • Калининградская область — 29;
  • Ставропольский край — 19;
  • Пензенская область — 19;
  • Ханты-Мансийский АО — 19;
  • Ямало-Ненецкий АО — 18;
  • Ивановская область — 14;
  • Республика Дагестан — 13;
  • Республика Коми — 11;
  • Краснодарский край — 11;
  • Волгоградская область — 11;
  • Пермский край — 11;
  • Тульская область — 10;
  • Ростовская область — 8;
  • Владимирская область — 7;
  • Свердловская область — 7;
  • Тюменская область — 7;
  • Республика Ингушетия — 6;
  • Саратовская область — 6;
  • Орловская область — 5;
  • Ярославская область — 5;
  • Кабардино-Балкарская Республика — 5;
  • Хабаровский край — 5;
  • Калужская область — 4;
  • Псковская область — 4;
  • Республика Калмыкия — 4;
  • Удмуртская Республика — 4;
  • Омская область — 4;
  • Белгородская область — 3;
  • Карачаево-Черкесская Республика — 3;
  • Чувашская Республика — 3;
  • Иркутская область — 3;
  • Республика Башкортостан — 2;
  • Кировская область — 2;
  • Ульяновская область — 2;
  • Республика Северная Осетия — 1;
  • Чеченская Республика — 1;
  • Челябинская область — 1;
  • Приморский край — 1;
  • Республика Крым — 1.

Ранее "Правда.Ру" писала, что всего за сутки в России выявлено 1154 новых случая инфицирования коронавирусом. Всего в стране опасный диагноз поставлен 7 497 пациентам.

Темы россия коронавирус
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