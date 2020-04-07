В России начинаются испытания препарата от коронавирусной пневмонии

В России начинаются клинические испытания препарата для лечения тяжелой пневмонии, вызываемой COVID-2019, разработанного на основе "Даралгина".

Об этом сегодня сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральное медико-биологическое агентство.

Новый препарат, уточняется в материале, подготовленном агентством, снижает тяжесть течения болезни, вызванную системной воспалительной реакцией и острым респираторным дистресс-синдромом.

По словам Вероники Скворцовой, главы ФМБА, "Даларгин", входящий в схему лечения тяжелых пневмоний,

"хорошо зарекомендовал себя в качестве агониста дельта-опиоидных рецепторов".

В России этот препарат применяется для заживления трофических язв и защиты органов и тканей (легких, печени, поджелудочной железы). А в составе комплексной терапии существенно снижает тяжесть респираторных дистресс-синдромов.

Во время испытания лекарства на животных, выживали — в зависимости от применяемой схемы — от 70 до 100% подопытных.