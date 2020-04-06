В Хамовниках на базе клиники Первого московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова открыли коронавирусный стационар. Мэр Москвы Сергей Собянин и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко уже побывали в стационаре.
"Мы продолжаем создавать коечные места для пациентов с коронавирусом.
Здесь будет один из самых мощных коронавирусных центров, рассчитанный на 2000 коек. Сегодня открывается первая очередь", — сообщил Сергей Собянин.
Планируется, что к 13 апреля здесь появится еще 1300 коек.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что большинство заболевших коронавирусом в Москве младше 45 лет.
Пока решили защитить только детей и подростков.