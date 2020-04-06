При Сеченовском университете открыли коронавирусный стационар

В Хамовниках на базе клиники Первого московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова открыли коронавирусный стационар. Мэр Москвы Сергей Собянин и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко уже побывали в стационаре.

"Мы продолжаем создавать коечные места для пациентов с коронавирусом.

Здесь будет один из самых мощных коронавирусных центров, рассчитанный на 2000 коек. Сегодня открывается первая очередь", — сообщил Сергей Собянин.

Планируется, что к 13 апреля здесь появится еще 1300 коек.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что большинство заболевших коронавирусом в Москве младше 45 лет.