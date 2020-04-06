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Источник Правда.Ру

Эксперт: маска нужна только врачам и зараженным

Здоровье

Медицинские маски здоровым людям не нужны. Они требуются тем, кто уже болен коронавирусом, и врачам.

Такое мнение высказал директор Института персонализированной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Филипп Копылов.

"Медицинский смысл маски достаточно понятен: он имеет смысл для медицинских работников, которые работают с больными, потому что эти маски защищают от прямого попадания слюны, тех капель, в которых может содержаться вирус. И отчасти это нужно непосредственно для самих больных, которые если кашлянут, то в маску попадает большая часть капель с вирусом. А маски для обычного уличного применения для не больных, которые боятся заразиться, по факту бессмысленны", — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что длительное ношение маски не имеет смысла, так как защитные функции теряются. Также от масок нет толку на улице. Важно и то, как россияне носят маску.

"Они неплотно прилегают, они не защищают ни глаза, ничего", — заявил Копылов.

Тем, кто все же выбирает маску, лучше приобрести респиратор со второй или третьей степенью защиты.

Ранее "Правда.Ру" писала, что коронавирус может выживать на маске до одной недели.

Темы филипп копылов медицинская маска
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