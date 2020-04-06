Эксперт: маска нужна только врачам и зараженным

Медицинские маски здоровым людям не нужны. Они требуются тем, кто уже болен коронавирусом, и врачам.

Такое мнение высказал директор Института персонализированной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Филипп Копылов.

"Медицинский смысл маски достаточно понятен: он имеет смысл для медицинских работников, которые работают с больными, потому что эти маски защищают от прямого попадания слюны, тех капель, в которых может содержаться вирус. И отчасти это нужно непосредственно для самих больных, которые если кашлянут, то в маску попадает большая часть капель с вирусом. А маски для обычного уличного применения для не больных, которые боятся заразиться, по факту бессмысленны", — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что длительное ношение маски не имеет смысла, так как защитные функции теряются. Также от масок нет толку на улице. Важно и то, как россияне носят маску.

"Они неплотно прилегают, они не защищают ни глаза, ничего", — заявил Копылов.

Тем, кто все же выбирает маску, лучше приобрести респиратор со второй или третьей степенью защиты.

Ранее "Правда.Ру" писала, что коронавирус может выживать на маске до одной недели.