Зейналова: в России от коронавируса погибли 40 тысяч человек

Журналистка Ирада Зейналова в эфире телеканала НТВ заявила, что в России от коронавируса скончались 40 тысяч человек. Такое заявление она сделала в своей передаче "Итоги недели".

"Да, нам сейчас самим очень нелегко. Да, у нас сейчас каждый сидит и думает, что делать дальше. В России больше пяти тысяч зараженных, больше 40 тысяч погибших, больные в 79 регионах, под медицинским наблюдением больше 200 тысяч человек!" — сказала журналистка.

На экране в этот момент демонстрировалась инфографика, на которой была представлена официальная статистика заболеваемости. По состоянию на 6 апреля, от коронавируса в РФ скончались 47 человек.